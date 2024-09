Di Biase, le parole di Mura a Juventusnews24: «Si è lasciato l’infortunio alle spalle, può arrivare in Next Gen»

Le parole di Samuele Mura, agente di Gianmarco Di Biase, attaccante della Juve Primavera, in esclusiva a Juventusnews24

Samuele Mura, agente del giovane Gianmarco Dibiase, attaccante della Juve Primavera, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole.

Qualità, rapidità e non solo: per chi ancora non conoscesse Di Biase, ci può raccontare che tipo di giocatore è, e soprattutto il Gianmarco fuori dal campo?

«Fuori dal campo è un ragazzo con la testa sulle spalle, può sembrare introverso ma in realtà è semplicemente deciso e determinato. La sua vera forza, che ancora pochi conoscono, è proprio la testa. È forse infatti il motivo principale per cui lo abbiamo fortemente voluto in Entourage, oltre alle qualità tecniche naturalmente».

Due gol in 107 minuti e tanta qualità: quanta voglia di riscatto, di rinascita c’è da parte di Di Biase in quella che sarà a tutti gli effetti la prima stagione in bianconero?

«Tanta. Gianmarco è arrivato a Torino la scorsa estate con la voglia di crescere e aiutare la Juventus Primavera e la Next Gen a fare bene, con la riconoscenza di chi sapeva che il club aveva fatto un investimento importante per lui. Dopo 3 minuti dalla prima partita ha avuto un grave infortunio ed era quasi più dispiaciuto per il fatto di non poter dare il suo contributo al club e ai suoi compagni che per l’infortunio stesso. Per questo, ha lavorato duramente anche durante l’off-season per farsi trovare al meglio».

Abbiamo visto che Di Biase sta molto bene. L’infortunio è ormai alle spalle: a che punto siamo per vederlo sempre più in campo e, soprattutto, il salto in Next Gen è più vicino?

«Lo staff medico della Juventus ha fatto un lavoro straordinario e lui ha lavorato sodo. Anche in off season ha continuato a lavorare nel nostro camp qui a Londra. Al rientro i test erano migliori di quelli fatti pre infortunio. È pronto ed è a disposizione. Per quanto riguarda la Next Gen è sicuramente un obiettivo, ma sono sicuro che i mister e il club sapranno riconoscere il momento giusto. Da parte nostra c’è piena fiducia nel lavoro della società».

