Di Francesco in conferenza alla vigilia di Lecce Bologna: «Dobbiamo impattare al meglio la partita. Geubbels ed Esteban non al meglio, Stulic out»

Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna: focus su Geubbels, Stulic, Monteiro, Coulibaly e sulle insidie della squadra di Palladino

Alla vigilia di Lecce-Bologna, Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la sfida che attende i giallorossi. Il tecnico del Lecce ha fatto il punto sulle condizioni della squadra dopo la sosta, soffermandosi sugli indisponibili, sui possibili recuperi e sulle caratteristiche del Bologna di Palladino.

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Per i salentini sarà una gara importante per ritrovare ritmo e continuità, contro un avversario che, secondo l’allenatore giallorosso, dispone di qualità tecniche importanti e può creare pericoli soprattutto sugli esterni.

Lecce-Bologna, Di Francesco sulle condizioni della squadra

LE CONDIZIONI DI GEUBBELS E STULIC – «Stulic non sarà sicuramente convocato, si è riacutizzato un problemino muscolare. Esteban ha avuto qualche problemino. Abbiamo Geubbels che viene da una lunga sosta, ma abbiamo anche l’alternativa Monteiro in quel ruolo, che ha già giocato in quella posizione. Mi auguro di recuperare Esteban e Geubbels, valuteremo domani. Non saranno convocati Scott e Berisha».

IL RIENTRO DALLA SOSTA – «Lavorando, ma è un problema di tutti. Ho migliorato la condizione di alcuni giocatori, abbiamo svolto allenamenti con grande intensità. La squadra sta approcciando al meglio questa gara. Abbiamo fatto una preparazione non per partire forte, ma per avere continuità. Dobbiamo impattare al meglio la partita».

Lecce-Bologna, Di Francesco analizza l’avversario

Il tecnico del Lecce ha poi dedicato un passaggio al Bologna, sottolineando la crescita della squadra durante la pausa e la pericolosità dei singoli.

IL BOLOGNA DI PALLADINO – «Hanno avuto un vantaggio nella sosta, Palladino ha potuto trasmettere le sue idee tattiche, su un sistema di gioco fastidioso da affrontare se fatto bene. Loro hanno calciatori di grande tecnica, penso a Bernardeschi e Orsolini, che possono innescare gli attaccanti e creare superiorità numerica sugli esterni. Hanno un centrocampo tecnico e fisico, sono una squadra da prendere con le molle. Non aspettiamoci un Bologna in difficoltà, ma una squadra che può venire per cercare risultato pieno».

Lecce, focus su Coulibaly e Monteiro

Spazio anche ai singoli, con Di Francesco che ha parlato dell’importanza di Coulibaly e del percorso di inserimento di Monteiro nel contesto giallorosso.

IL RUOLO DI COULIBALY – «E’ un calciatore di esperienza, per noi un giocatore molto importante, che deve mantenere continuità di rendimento e di lavoro. Anche chi si sente titolare deve correre più di chi non sta giocando».

LE QUALITÀ DI MONTEIRO – «Deve ancora integrarsi al meglio in questo contesto e in questo campionato, sta lavorando tanto. Spesso tende a venire dentro il campo per prendere la palla, sta lavorando sui tempi di gioco. Ha fisicità e gamba importante, va a 36 chilometri all’ora in allenamento. Devo fare del mio meglio per metterlo nelle condizioni di esprimersi nel migliore dei modi».

Il Lecce riparte quindi dalla necessità di approcciare bene la gara e dalla gestione di una rosa non ancora al completo. Contro il Bologna, serviranno intensità, attenzione e continuità per provare a indirizzare subito la partita.