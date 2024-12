Di Francesco: «Importante la fiducia del Venezia nei miei confronti. Ecco come si affronta la Juve»

Di Francesco, allenatore del Venezia, presenta la sfida di campionato contro la Juventus. Le sue parole in vista del match

Vigilia di Juve–Venezia. In conferenza stampa, anche Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida dello Stadium.

FIDUCIA DELLA SOCIETA’ – «Fa piacere un attestato di stima legato al lavoro, ovvio che non siamo ripagati dai risultati. E’ un dato di fatto, ma continuiamo a lavorare con serietà, per cercare di far crescere i giovani e la squadra dando un’identità, e in questo percorso è innegabile avere il sostegno della società».

JUVE-MANCHESTER CITY – «Anche prima del City sapevamo che fosse forte, è una squadra solida, specialmente in casa. Storicamente è così. E’ una partita difficile, ma dalla quale può arrivare anche qualcosa di positivo».

COME SI AFFRONTA LA JUVE – «Ha un allenatore che ha nel possesso palla la sua arma preferita, ma con il City abbiamo visto che ha vinto grazie agli attacchi diretti. Potenzialmente sarà diversa la gara di domani, dovremo essere bravi a non farci schiacciare».

JUVE-FROSINONE DELLO SCORSO ANNO – «Maledetto quel gol di Rugani (ride, ndr). Avevano avuto predominio, ma eravamo stati pericolosi. Noi abbiamo giocatori bravi nelle ripartenze, non tantissimi, ma siamo più bravi a portare diversi uomini dentro l’area, anche per dare i palloni giusti a Pohjanpalo. Tornando all’anno scorso, fu un vero peccato. Qualcosa ho lasciato? Spero di riprendermelo».