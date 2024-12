Juve-Fiorentina, Di Natale avvisa: «La Fiorentina ha idee e non guarda in faccia a nessuno, con Palladino può aprire un ciclo»Juve-Fiorentina, Di Natale avvisa: «La Fiorentina ha idee e non guarda in faccia a nessuno, con Palladino può aprire un ciclo» - Calcio News 24

Juve-Fiorentina, Di Natale avvisa i bianconeri in vista della prossima sfida: «La Fiorentina ha idee e non guarda in faccia a nessuno»

L’ex calciatore dell’Udinese, Antonio Di Natale ha parlato al Corriere Fiorentino della Fiorentina, prossima avversaria della Juventus in Serie A. Ecco le parole dell’ex giocatore in vista della sfida in programma domenica 29 dicembre allo Stadium:

PAROLE – «La Fiorentina in zona Champions è una sorpresa fino a un certo punto, ha grandi giocatori, ma il segreto è Palladino. Ha idee e non guarda in faccia a nessuno, con lui la Fiorentina può aprire un ciclo. Per rimanere lassù saranno determinanti le ultime 10 partite»