Dia: «Lazio, oggi era importante vincere. Ecco quale sarà il NOSTRO OBIETTIVO stagionale»

Le parole di Boulaye Dia, attaccante della Lazio, dopo la vittoria dei biancocelesti in trasferta contro il Torino

Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in Torino Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Provo di fare del mio meglio, la cosa importante era vincere: oggi è stata dura, complicata. Abbiamo preso i tre punti che era la cosa importante. Sappiamo che in casa siamo forti, ma ora bisognava vincere in trasferta. Vogliamo arrivare il più in alto possibile: dobbiamo continuare a vincere. Champions? Ci speriamo»