Klopp: «Eravamo tutti impazienti. I diecimila tifosi allo stadio con il Crystal Palace imprescindibili»

Jurgen Klopp non ammette alibi per la sfida con il Crystal Palace e parla del ritorno di una parte del pubblico ad Anfield in conferenza

Il Liverpool tornerà in campo domenica pomeriggio nella gara casalinga con il Crystal palace e potrà contare per la prima volta in stagione in casa dei suoi tifosi. Il clima di Anfield è importante per i giocatori. Lo sa bene Jurgen Klopp che in conferenza stampa ha parlato così del match:

«Il calcio è uno sport fatto di emozioni e sappiamo che durante tutta la stagione siamo stati soli. I nostri tifosi sono spettacolari e imprescindibili e riaverne diecimila per la gara decisiva con il Crystal palace è una notizia che attendevamo da tanto tempo. Sarà un lungo percorso vero il ritorno alla normalità ma per noi è già qualcosa di importante. Il 7-0 dell’andata? Non conta niente, abbiamo il destino nelle nostre mani e non possiamo pensare a queste cose»