Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dei suoi obiettivi: ecco le dichiarazioni dell’allenatore neroverde

(Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Alessio Dionisi fissa gli obiettivi stagionali del Sassuolo.

«Mi hanno parlato molto bene della squadra, dei ragazzi. Il capitano Magnanelli è un esempio. Speriamo di dar continuità a quanto ha fatto il Sassuolo in questi anni. Non è facile ma questo è il nostro obiettivo. Il mio Sassuolo? Il Sassuolo è della gente, della proprietà, non mio, dei ragazzi. Mi sono piaciute le parole di Berardi, è una squadra che non molla mai e che ha qualità. Modulo? Il sistema di gioco dà organizzazione, poi la differenza la fanno gli interpreti. Ho parlato di continuità e la risposta sta nella mia affermazione. Mercato? Piovani ha detto che ha bisogno, io ho bisogno che non vada via nessuno. La mia è una battuta. E’ un privilegio essere arrivato qui, il Sassuolo se ha ottenuto certi risultati è giusto che continui a fare quello che ha sempre fatto».