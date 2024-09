Dirigenza Inter, la Roma PROVA il colpo! Vuole SOFFIARE ai nerazzurri il braccio destro di Antonello! I DETTAGLI

Dirigenza Inter, la Roma adesso PROVA il colpo! Vuole SOFFIARE ai nerazzurri il braccio destro di Antonello! Le ultimissime

La rivoluzione societaria messa in atto dalla Roma, e cominciata con l’esonero di De Rossi, rischia di avere delle ripercussioni sulla dirigenza dell’Inter. Dopo le dimissioni di Lina Souloukou, il nuovo amministratore delegato è ancora da definire con la promozione interna ad interim di Lorenzo Vitali.

Come svelato da Il Messaggero, i giallorossi vorrebbero ampliarsi anche in altre aree, come quella commerciale. Proprio per questo pensano a soffiare all’Inter, o meglio di riportare a Roma l’attuale Chief Revenue Officer Luca Danovaro, che a Milano è il braccio destro dell’ad Corporate Alessandro Antonello. Per Danovaro, si tratterebbe di un ritorno al passato, dato che già nell’annata 2017-2018 aveva ricoperto per la Roma il ruolo di Chief Marketing Officer facendo anche parte del consiglio di amministrazione del club.

Ma la rivoluzione che hanno in mente i Friedkin non finisce qui. Stando al Corriere dello Sport, per la figura di amministratore delegato avanza la candidatura di Giovanni Carnevali, storico dirigente del Sassuolo.