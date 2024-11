Donnarumma: «Scudetto? Vedo favorita quella squadra. Sulle critiche al PSG...»

Donnarumma ha parlato in merito alla lotta scudetto dando come favorito il Napoli: nel mezzo anche l’annata con il PSG

In una intervista a Sportmediaset, Donnarumma portiere del PSG e della Nazionale italiana ha fornito il suo punto di vista sulla lotta scudetto: oltre che alla sua attuale stagione in Francia.

PAROLE – «Il Napoli con mister Conte può dare fastidio, può fare molto bene. In più senza coppe ha più possibilità di vincere lo scudetto. Però ci sono Milan, Inter e Juve, è tutto da vedere: penso che sarà un bel campionato fino alla fine. Sono quasi tutti ragazzi molto giovani che sono appena arrivati. Quindi la responsabilità di dare qualcosa ai nuovi la sento. Poi fortunatamente abbiamo un capitano che è qui da tanti anni e che fa molto bene il capitano, ci tiene tutto in riga, fa crescere i nuovi giovani. Però un po’ di responsabilità la sento perché mi sento in dovere di dare qualcosa anche ai ragazzi nuovi. Sono molto autocritico su me stesso. A fine partita cerco sempre di capire su cosa posso fare meglio, cosa si poteva fare di più, magari su un gol subito. Nell’ultimo periodo, da quando ho lasciato l’Italia, sono un po’ troppo bersagliato, questo un po’ da fastidio. Però ormai ho le spalle larghe, è da tanti anni che gioco quindi so come funziona e so cosa devo fare per restare nella mia bolla».