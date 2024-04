Dorgu Juve, concorrenza sul mercato: Giuntoli al lavoro

La Juventus è pronta a iscriversi alla corsa per Dorgu, anche perché Giuntoli è molto attento al mercato dei giovani

La Juventus è pronta a iscriversi alla corsa per Dorgu, anche perché Giuntoli è molto attento al mercato dei giovani e il serbatoio di benzina verde va costantemente riempito. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa in più, però in Italia la concorrenza sembra rappresentata principalmente dal Milan, altra squadra che sulle corsie dovrà cambiare qualcosa, indipendentemente da quello che succederà con Theo Hernandez.

Dorgu è un profilo che piace alla dirigenza rossonera, ma ci sono anche delle piste estere da non sottovalutare. L’Atletico Madrid ha inviato in un paio di occasioni un suo osservatore per avere relazioni precise sul classe 2004 del Lecce: anche il club spagnolo punta molto sui talenti da sgrezzare e far crescere. Ma attenzione anche alla Premier: non è un mistero che il Liverpool si sia già informato, così come il Tottenham. Pagato 200 mila euro, il suo valore è già sui 20 milioni. Lo scrive Tuttosport.