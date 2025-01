Dorgu Lecce, cambia tutto sull’asta per l’esterno giallorosso. Quella squadra è pronta a spendere 40 milioni

Dorgu Lecce, con l’addio di Cambiaso sarà assalto al gioiellino dei giallorossi! Tutte le cifre del possibile affare e la lista delle squadre interessate

Il calciomercato Lecce vede il gioiello Dorgu nel mirino di diverse squadre, e l’addio di Cambiaso in casa Juve potrebbe ribaltare le carte in tavola sull’asta che i pugliesi faranno tra gennaio e l’aestate.

Come riportato da Tuttosport il classe 2004 è già nei radar da un annetto circa e fa gola a mezza Europa: dal Manchester United al Chelsea, passando per il Napoli. La concorrenza è elevata così come la cifra da sborsare: servirebbero almeno 40 milioni di euro.