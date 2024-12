Dorgu Lecce, quella squadra preme per comprare l’esterno a gennaio. La posizione di Corvino

Dorgu Lecce, il Napoli preme per l’acquisto dell’esterno giallorosso. Ecco la posizione di Corvino tra gennaio e giugno

Secondo quanto riportato da CalcioLecce.it, Dorgu è il calciatore che Antonio Conte vorrebbe al Napoli a gennaio, nonostante la posizione di Corvino. Ecco la situazione in casa Lecce.

LA SITUAZIONE – Patrick Dorgu è l’oggetto del desiderio di Antonio Conte e del Napoli. La duttilità del classe 2004, esterno basso a sinistra o ala su entrambi i lati, ha colpito il tecnico. Il Lecce valuta oggi Dorgu 40 milioni ed è già stato contattato dal Napoli durante la sessione estiva. Dalla Premier League non mancano gli estimatori, ultimo il Manchester United. Conte vorrebbe Dorgu subito, ma Corvino ha garantito sulla sua permanenza a Lecce fino a giugno. L’idea del Napoli sarebbe formalizzare la trattativa in inverno trattenendo Dorgu a Lecce in prestito temporaneo fino alla fine della stagione.