Douglas Costa e un gol ‘alla Robben’. Entra, zittisce il pubblico e va ad abbracciare Buffon – VIDEO

La Juventus ha vinto a Benevento per 4-2 ma non sono mancate le polemiche. Nedved è stato aggredito verbalmente in tribuna, i bianconeri non hanno giocato una buona partita e hanno rischiato grosso contro l’ultima in classifica. Douglas Costa, entrato nella ripresa, ha chiuso il match con un gran sinistro. Giocata alla Robben: dribbling a rientrare e gran tiro a incrociare.

Il giocatore della Juventus ha esultato in maniera polemica, intimando il pubblico di casa a stare zitto. Il brasiliano ha parlato così al termine della sfida: «Sono gol che ogni tanto facevo già al Bayern, adesso spero di farne tanti anche qui. Contava solo vincere e abbiamo centrato l’obiettivo. Abbiamo fatto 4 gol su un campo non semplice. Sono contento perché era importante vincere. Ora però voltiamo pagina, svuotiamo la testa e pensiamo al Real Madrid».

