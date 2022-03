Duello Fabian-Tonali, Donadoni: «Assolute eccellenze, anche a livello internazionale»

Il doppio ex di Napoli e Milan Donadoni ha parlato del confronto tra Fabian e Tonali

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del duello tra Fabian Ruiz e Tonali.

FABIAN – «E qui parliamo di assolute eccellenze anche a livello internazionale. Di giocatori che andranno oltre il duello, cercando sempre spazi per sviluppare il loro gioco. Lo spagnolo appare più compassato, ma la palla sa farla girare bene e soprattutto anticipa col pensiero la giocata. Da un certo punto di vista mi ricorda Dunga, ma rispetto al brasiliano Fabian è ancora più forte tecnicamente. E poi ha mostrato di saper essere decisivo. Segna parecchio e quello contro la Lazio, oltre ad essere un gol “pesantissimo” e molto bello, è anche voluto. Perché quando hai i difensori davanti che vanno in scivolata, il tiro deve esser per forza a girare e lui l’ha messa lì dove il portiere non poteva arrivare».

TONALI – «A me piaceva parecchio, Tonali, sin dai tempi del Brescia. Poi ha pagato il salto di categoria e ci sta. In questa stagione mi ha davvero impressionato per il salto di qualità che ha fatto. Mi ha stupito soprattutto sotto l’aspetto fisico. Ora è molto più potente. E sa farsi trovare in più parti del campo, giocando il pallone con intelligenza. Non voglio fare paragoni ma ora il suo modo di giocare si avvicina a quello di Andrea Pirlo, vale a dire uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. E mi auguro possa essere importante anche in Nazionale con Roberto Mancini. La sfida Fabian-Tonali si risolverà soprattutto sull’atteggiamento della squadra, sul baricentro e sulla interpretazione».