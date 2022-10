Dybala Inter, il retroscena: Inzaghi gli ha preferito Correa

Dybala Inter, retroscena sul mancato affare dell’ultima sessione di mercato estiva: Inzaghi ha detto no alla Joya

Simone Inzaghi ritorna sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro la Roma. A peggiorare la già pesante situazione è arrivato un retroscena sul mancato arrivo di Dybala all’Inter, presumibilmente il rimpianto più grosso della finestra di mercato estiva.

Lo stesso tecnico, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha infatti preferito puntare su Joaquin Correa. Un pupillo da 31 milioni che continua a pesare sulle casse nerazzurre e che per il momento non ha portato i risultati sperati.