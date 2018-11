Paulo Dybala cerca un bimbo iraniano che lo ha imitato, prima calciando una punizione e poi esultando con la ‘mask’

I social a volte servono anche per raccontare una bella storia. Paulo Dybala, sempre molto attento agli aspetti social della sua vita, ha lanciato un appello via Instagram per trovare il bambino iraniano diventato un vero e proprio fenomeno dei social network negli ultimi giorni. Il giovane calciatore, con la maglia numero 10 della Juventus, ha calciato una sorta di calcio di punizione senza barriera, centrando una piccola finestrella di fronte a lui.

Gran ‘gol’ ed esultanza con la Dybala mask. Paulo, appena presa visione del filmato, lo ha condiviso e ha chiesto l’aiuto dei suoi followers: «Mi aiutare a trovare il bimbo?» Il bimbo prodigio potrebbe molto presto ricevere la chiamata del suo idolo e potrebbe ricevere molto presto un regalo inaspettato da parte del numero 10 bianconero. I social servono anche quello. Dovrebbero servire anche e soprattutto a questo.