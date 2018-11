Dybala come Rey Mysterio: Adidas gli dedica una maschera – FOTO

La maschera dedicata da Adidas, sponsor tecnico della Juventus, a Paulo Dybala in onore della sua celebre esultanza: ecco l’ultimo bizzarro accessorio firmato Copa90…

La Dybala Mask è ormai uno dei gesti distintivi di Paulo Dybala: l’attaccante della Juventus ha reso la sua tipica esultanza un segno distintivo sul campo, ma anche fuori. Un simbolo che non poteva non attrarre, come logico fosse, anche l’interesse degli sponsor e del merchandising. Per questa ragione Adidas, sponsor tecnico della Juve, ma pure dello stesso Dybala, ha creato per la linea Copa90 una vera e propria maschera dedicata all’attaccante argentino: si tratta di un accessorio bianco con le tipiche strisce Adidas ai lati di colore arancione e la scritta “Copa” al centro.

La maschera, presentata oggi, ricorda per certi versi quella dei wrestler americani di origine latina di qualche anno fa ed uno in particolare, Rey Mysterio. Una casualità ovviamente, o probabilmente no. Da vedere quanto la maschera di Dybala, se commercializzata (come pare naturale) possa avere successo presso il grande pubblico. Magari in vista del prossimo Carnevale, può essere un’idea regalo…