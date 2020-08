Dybala: «Non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte»

View this post on Instagram

Un anno diverso, strano, un anno difficile per tutti, non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte, ma c'è gioia per quello che abbiamo vissuto! Volevamo di più come tutti voi sicuramente! Quest'anno ci siete mancati nella parte più bella del torneo ma speriamo di festeggiare con voi nel prossimo! Grazie per il supporto e l'affetto di sempre. Fino alla fine… Forza Juve