Dybala, sostituzione polemica ad Old Trafford: parole pesanti verso Allegri

Paulo Dybala non ha preso bene la sostituzione con Bernardeschi dopo una grande gara giocata da attaccante centrale

La trasformazione di Dybala tra campionato e Champions League è sotto gli occhi di tutti. Merito soprattutto della posizione più avanzata che La Joya è libera di coprire nella competizione europea. Allegri è infatti solito utilizzarlo in Serie A solo come ala o trequartista. Sembra chiaro invece come l’argentino sia sempre più pronto per coprire il ruolo di punta centrale, dopo i 3 gol allo Young Boys e quello da opportunista vero di stasera contro lo United. Lo stesso Dybala si sarà accorto della differenza, tanto che al momento della sostituzione con Bernardeschi, qualche parola pesante sia volata verso il suo tecnico. I più maliziosi leggono addirittura un «f*** off» nel labiale dell’argentino. Sicuramente la tensione di una partita all’Old Trafford potrebbe essersi fatta sentire, ma è innegabile che i rapporti tra Allegri e il classe ’93 non siano ottimi, e questo non potrebbe che peggiorarli.