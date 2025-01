Dybala Roma, dall'addio alla fine della clausola per l'estero: e per il futuro...

Dybala Roma, domani scade la clausola nel suo contratto valida per l’estero: nelle prossime settimane si comincerà a ragionare sul rinnovo

Dal possibile addio, prima in estate in Arabia e poi negli scorsi mesi con l’interesse del Galatasaray, in casa Roma la posizione di Paulo Dybala è completamente cambiata: con Ranieri in panchina è tornato al centro del progetto giallorosso e il suo futuro sembra essere ancora nella capitale.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, domani scadrà la clausola presente nel suo contratto per l’estero. Nelle prossime settimane, dopo la fine del mercato, si incomincerà a parlare del rinnovo del contratto della Joya.