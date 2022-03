Paulo Dybala, dopo il non rinnovo con la Juventus, vuole giocare in questo club: i dettagli

Paulo Dybala dopo la rottura con la Juventus e in cerca di una nuova squadra e, come riporta Daily Star, il suo futuro potrebbe essere in Premier League.

Sul calciatore ci sono Tottenham e Chelsea, ma il sogno della Joya sarebbe quello di giocare nel Manchester City di Pep Guardiola.