Dzeko: «Conte mi vuole all’Inter? Dopo le vacanze vedremo…»

Dopo la sconfitta della sua Bosnia, Edin Dzeko si è soffermato ai microfoni dei cronisti per parlare del suo futuro

Bellissima partita da parte di Edin Dzeko che ha creato più di un grattacapo alla difesa dell’Italia. Il suo gol, tuttavia, non è bastato alla Bosnia per conquistare punti preziosi in ottica Europeo 2020.

A fine partita l’attaccante giallorosso si è soffermato a parlare ai microfoni dei cronisti riguardo il suo futuro: «Conte mi aspetta all’Inter? No, io sono ancora un calciatore della Roma. Finalmente adesso faccio le vacanze dopo una stagione molto lunga, poi vedremo».