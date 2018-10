Montagne russe Dzeko: che differenza tra Champions e campionato!

Edin Dzeko, centravanti della Roma, ha una differenza di rendimento tra Serie A e Champions League

Dottor Edin e mister Dzeko! Un 2018 molto particolare, praticamente da montagne russe, per Edin. Il centravanti della Roma ha realizzato 20 gol nell’anno solare 2018, distribuendo equamente i suoi gol: 10 in campionato e 10 in Champions League. La differenza in termine di media-gol/partite giocate tra campionato e coppa però è clamorosa (ma non ditelo ai fantallenatori che hanno speso fior di milioni per ingaggiarlo). Dzeko ha realizzato 10 gol in Champions League ma in 9 partite, dunque con una media di 1,1 a gara.

In campionato Edin si trasforma, diventa Edin ‘Ceco’, come veniva chiamato dai tifosi giallorossi al suo primo anno romanista: i 10 gol infatti sono arrivati in 28 partite, dunque in campionato ha una media di 0,35 gol a partita, al di sotto della sua media assoluta 0,52 con la maglia romanista. Edin è entrato di recente nella top 10 dei marcatori della storia romanista, può agganciare e superare Delvecchio e Balbo e ha realizzato 80 gol in 150 presenze con la maglia della Roma ma nell’ultimo anno il suo rendimento differente tra Champions e campionato è sotto gli occhi di tutti, è lampante. Infatti i numeri non mentono: ecco a voi dottor Edin e mister Dzeko!