Dzeko Roma, rescissione in estate? Le ultime sul bosniaco

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma in estate e forse a costo zero: ecco le ultime sul rapporto tra la società giallorossa e il bosniaco

Edin Dzeko è rientrato in campo ieri con la maglia della Roma proprio contro la Juventus, squadra più vicina al bosniaco in estate. L’attaccante non ha inciso e la tregua non sembra del tutto pacifica con Fonseca.

Per questo, secondo quanto riportato da Repubblica, Dzeko potrebbe rescindere il suo contratto con la Roma in estate qualora dovesse trovare una squadra disposta a corrispondergli lo stesso stipendio percepito in giallorosso.