EASports FC, il primo gioco della casa produttrice senza licenza FIFA

Le novità sul lancio di EaSports FC, il primo gioco della Elettronic Arts dopo la fine della partnership con FIFA

La fine del 2023 sarà un periodo molto importante, in quanto vedrà la luce il primo gioco di calcio targato EA Sports senza licenza FIFA: stiamo parlando di EASports FC, nato dopo la decisione da parte della nota casa produttrice di videogame sportivi di non continuare il rapporto con la Federazione internazionale calcistica. Una scelta importante che ha portato, chiaramente alla fine del prodotto FIFA, conclusosi con l’edizione 2023.

Parliamo di uno dei titoli più attesi ogni anno ed è chiaro come intorno a esso ci sia moltissima voglia di sapere come si evolverà, lo stesso accade anche per NBA della 2K. Quali sono le novità di Nba 2k23 adesso le sappiamo, ma su EASports FC? Cerchiamo di fare chiarezza.

Da FIFA 23 a EASports FC, fiducia nel nuovo titolo

Il futuro dei giochi calcistici prende il nome di EA Sports FC, ideato dalla Electronic Arts dopo che la collaborazione con la FIFA è giunta al termine. Dopo 23 anni si sta per concludere la popolare saga che ha fatto divertire, emozionare e arrabbiare milioni di fan da ogni parte del mondo, lasciando spazio a un nuovo titolo che, con molta probabilità avrà una serie di licenze molto importanti, così da aumentarne il realismo.

La EA Sports è pronta al suo viaggio da solista nel mondo del calcio, una scommessa che sicuramente porterà una serie di innovazioni interessanti. Certamente il separarsi dall’organo più importante del calcio mondiale ha portato una serie di situazioni negative da dover risolvere, ma ha anche aperto la strada a una forte innovazione che in passato non era possibile

Parlando al The Mirror, il boss della compagnia David Jackson ha dichiarato: «EA Sports FC è la nostra visione futura. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che abbiamo avuto un ottimo rapporto nel tempo con l’organizzazione di FIFA, ma ora è il momento giusto per noi per impostare un nuovo percorso e tracciare la nostra strada, essere in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori dove si trovano, e riteniamo di poterlo fare al meglio attraverso la lente della nostra piattaforma».

Autenticità e innovazione, le due parole chiave per il nuovo titolo calcistico: «Ci sono due cose che sono davvero importanti per noi. E i nostri giocatori ci dicono che sono importanti per loro. La prima è l’autenticità. Abbiamo 19.000 giocatori, 700 squadre e 30 campionati nel gioco. L’autenticità è fondamentale per l’esperienza di EA Sports e lo sarà anche in futuro. L’altra cosa super importante per noi è l’innovazione e la nostra capacità di creare esperienze nuove e coinvolgenti che i fan ci dicono di aspettarsi da noi di EA».

Per sapere di più bisognerà aspettare luglio 2023, quello è indicato come il mese di EASports FC, in cui saranno svelati tutti i dettagli e i segreti del nuovo gioco di calcio pronto a rivoluzionare il mondo videoludico. Il lancio definitivo è previsto, come accadeva per FIFA, per settembre-ottobre 2023, quindi con l’inizio della stagione calcistica.