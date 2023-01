Ecco chi è l’uomo che ha comprato il Pallone d’Oro di Ronaldo

Tutti i dettagli sulla persona che ha comprato all’asta la replica del Pallone d’Oro vinto da Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riportato dal Mirror, Cristiano Ronaldo avrebbe venduto in un’asta di beneficenza destinata alla fondazione Make a wish il pallone d’oro conquistato nel 2013. In quell’anno il fuoriclasse portoghese, con il Real Madrid, aveva battuto la concorrenza di Leo Messi e Frank Ribery.

Ad aggiudicarsi il cimelio, per 600mila euro, è stato Idan Ofer ovvero l’uomo considerato più ricco d’Israele.