Ekkelenkamp Udinese, l’ACQUISTO è ora ufficiale: IL COMUNICATO del club friulano postato sul sito online dedicato alle comunicazioni

L’Udinese, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Ekkelenkamp. Di seguito la nota postata dal club.

COMUNICATO – «Un concentrato di duttilità, talento e classe nel più classico identikit di centrocampista moderno e di qualità. E’ questo il profilo di Jurgen Ekkelenkamp, ufficialmente bianconero fino al 30 giugno 2029.

E’ stato acquistato a titolo definitivo dall’Anversa ed andrà ad innalzare il livello del centrocampo dell’Udinese, garantendo a mister Runjaic un interprete in grado di agire tanto in mediana quanto sulla trequarti. Ora per lui è arrivato il momento di tuffarsi nell’esperienza in bianconero. Welcome Jurgen!».