Emerson Royal Milan, Filippo Galli: «Come Theo Hernandez, può essere un COLPO a basso costo. Squadra troppo offensiva? No, io penso QUESTO»

Milan, le parole di Filippo Galli, sul possibile arrivo di Emerson Royal dal Tottenham: «Può essere un buon colpo a basso costo»

Filippo Galli, ex difensore del Milan, giudica così le prospettive del possibile acquisto di Emerson Royal da parte del club. Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport.

UN MILAN TROPPO OFFENSIVO – «Sarebbe un Milan offensivo, sì, ma Emerson non è solo spinta. Al Tottenham si è spesso sacrificato in fase difensiva, con risultati discreti».

COSTA 20 MILIONI COME THEO NEL 2019 – «Quello fu un colpo, anche perché Theo aveva 21 anni. Per Royal il Milan farebbe un investimento in linea con quelli della scorsa stagione. Come Theo 5 anni fa, però, anche il brasiliano sembra convinto del progetto: aspetto fondamentale, Fonseca ha bisogno di gente pronta a sposare la causa».

