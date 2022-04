In una intervista all’Equipe, Unay Emery ripercorre le tappe principali della sua carriera, non disdegnando una frecciata la suo ex presidente

Unay Emery è stato intervistato dall’Equipe in vista del quarto di finale contro il Bayern Monaco, concentrandosi molto sul suo percorso da allenatore.

ESPERIENZE IN CHAMPIONS – «Ho imparato molto da quelle esperienze. Al PSG ho fatto un buon lavoro, ma forse avrei dovuto fare meglio. Al primo anno venimmo eliminati subito dal Barcellona, ma con il VAR le cose forse sarebbero andate diversamente.

TRE ALLENATORI EX PSG AI QUARTI – «Ci sono tre ex allenatori del PSG ai quarti? Questo vuol dire che sono tre bravi allenatori. Ad Al-Khelaifi ho detto che vincerà la Champions League, ma ci vuole tempo e pazienza. Serve l’esperienza che hanno squadre come Barcellona e Real Madrid»

VITTORIA SULLA JUVE – «La vittoria è stata un riconoscimento per quelle squadre che hanno meno soldi e seguito, ma che fanno molto per il mondo del calcio. Progetti umani o familiari che fanno il bene del calcio. Lavoriamo con umiltà con un progetto stabile e solido».

SUPERLEGA – «Non mi piace l’idea di un torneo che riunisce solo i grandi club. A decidere i valori deve essere il campo».