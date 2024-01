Calciomercato Empoli, si punta al ritorno di Zurkowski: la situazione

L’Empoli è interessato a riprendersi Szymon Zurkowski dallo Spezia. Tutti i dettagli sulla trattativa di mercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Empoli sarebbe fortemente interessato a riportare in azzurro Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco è in uscita dallo Spezia per via del suo alto ingaggio e vorrebbe tornare in Serie A.

Zurkowski avrebbe inoltre una clausola irrisoria per essere ceduto tra il 1° e il 15 di gennaio. L’Empoli ci proverà quindi visto che il polacco ha fatto vedere il meglio proprio in azzurro.