Empoli, Corsi: «MERCATO? Mi ASPETTAVO di più. ADDIO Caputo? Scelta DOLOROSA, ma è andata COSì»

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sulle mosse del club toscano. Tutti i dettagli

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a La Nazione delle mosse del club toscano sul mercato.

INIZIO STAGIONE – «Siamo sicuramente tutti di buon umore, ma l’esperienza ci dice che dobbiamo prendere il meglio concentrandoci però su quella che è la nostra realtà, rimanendo con i piedi per terra e cercando tutti, dirigenti, staff tecnico e squadra, di dare il meglio per raggiungere l’obiettivo. L’ultima cosa da fare, è rimanere sulle nuvole dopo belle giornate come quella di Roma, la ciliegina che mancava al nostro album dei bei ricordi. E a Bologna ho visto la mentalità giusta».

MERCATO – «Personalmente è stata un’estate difficile, in cui non mi sono nemmeno potuto godere la salvezza… Alla fine però è andata abbastanza bene, mi sarei aspettato qualcosa di più a livello di entrate. Su questo punto faccio anche un po’ di autocritica… Ma vorrei ricordare che ci giochiamo la salvezza con squadre tipo il Lecce, tanto per fare un nome, che ha 10 milioni di euro di introiti in più tra abbonati e botteghino e 4,5 in più di entrate dalla Lega».

ADDIO CAPUTO – «Arrivata al termine di una riflessione equilibrata e serena da ambedue le parti. Un processo non indolore ma volevamo dare più spazio ai giovani e lui cercava soluzioni più soddisfacenti».

NUOVO STADIO – «Sullo stadio è iniziato il percorso partecipativo e attendiamo la conferenza dei servizi; siamo in fase di negoziazione con le aziende di costruzione e i nostri partner, per trovare i giusti equilibri partecipativi, ma rispetto a qualche anno fa sono più ottimista perché tutto procede regolare. Sull’altro discorso non ci sono cose concrete, ma l’interesse verso il nostro club si è allargato mostrando come l’Empoli abbia il suo appeal soprattutto per il livello del vivaio».