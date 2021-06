Empoli, Corsi rompe con Dionisi: «È un capitolo chiuso»

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi conferma la rottura con l’allenatore Alessio Dionisi, che piace molto alla Sampdoria

Alessio Dionisi è stato l’eroe della promozione in Serie A dell’Empoli, ma il matrimonio si è rotto ora bruscamente. L’allenatore, che piace tanto alla Sampdoria, avrebbe spinto per andare via e, ai microfoni de Il Secolo XIX, il presidente dei toscani Corsi ha confermato la rottura col tecnico.

«Con noi Dionisi è un capitolo chiuso. Non mi interessa né di lui né della Sampdoria, io mi comporto diversamente… Ora se non vi dispiace sono partito da un’ora per le vacanze e non ho altro da aggiungere».