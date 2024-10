Empoli, il confronto tra la squadra attuale e il blocco 2006/2007 (che arrivò in Europa). Ecco i numeri

Empoli, un bilancio assai positivo dal sapore europeo: il paragone con l’ultima squadra azzurra arrivata alle porte dell’Europa

Nonostante la sconfitta contro la Lazio, l’Empoli può comunque vantare una classifica all’insegna dei sogni europei. Certo, il campionato è ancora lungo, ma al tempo stesso sognare notti magiche è legittimo. La domanda sorge spontanea: è la miglior partenza azzurra di sempre?

2 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta per un totale di 10 punti complessivi con tanto di decimo posto in classifica (a poche lunghezze dalla zona Champions). L’ultimo Empoli competitivo, più precisamente quello del 2006/2007 che arrivò in Coppa UEFA, fece nelle prime giornate ben 9 punti: un ritmo assolutamente costante e filo conduttore con quello attuale.