Empoli Fiorentina LIVE: cronaca, sintesi, moviola e diretta

Allo Stadio Castellani, il match valido per la 6ª giornata di Serie A tra Empoli Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli Fiorentina, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

EMPOLI FIORENTINA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA

40′ FIORENTINA IN AVANTI – Kouame prova a penetrare la difesa avversaria: l’arbitro fischia fallo in attacco per la viola.

26′ CI PROVA L’EMPOLI – Pezzella si libera per il tiro dalla media distanza. Pallone alto sopra la traversa.

14′ OCCASIONE FIORENTINA – Colpani ha provato il tiro dal limite, ma non è stata una grande minaccia: tentativo bloccato.

2′ SUBITO VICINO AL GOL L’EMPOLI – Ismajli per pochi centimetri non porta in vantaggio i ragazzi di Zanetti

FISCHIO D’INIZIO