Empoli Genoa LIVE: cronaca e diretta match Serie A

Allo Stadio Castellani il match valido per la 18ª giornata di Serie A tra Empoli Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli Genoa, valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

2′ OCCASIONE EMPOLI! Sembrava potesse terminare il rete il tiro dalla distanza di Gyasi che però va a spegnersi fuori di un soffio sulla sinistra.

43′ Cacace dell’Empoli tira e Nicola Leali risponde! Il primo ha tirato una fucilata dalla distanza verso la sinistra. Il secondo ha risposto con una splendida parata.

SECONDO TEMPO

56′ GOL GENOA! Badelj ribadisce in rete rasoterra al centro dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area.

54′ RIGORE SBAGLIATO! Esposito non riesce a trasformare il rigore. Palla sulla sinistra ma con poca potenza e Nicola Leali devia il pallone sul palo.

68′ GOL GENOA! Fabio Miretti regala la gioia del gol a Ekuban che non ha dovuto far altro che spingere il pallone nella porta vuota.

74′ GOL EMPOLI! Anjorin mette in area un pallone morbido, Esposito non può non segnare. Di testa l’ha messa nel sette.

FINE PARTITA