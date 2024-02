Empoli Genoa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Genoa. I toscani sono reduci da quattro punti nelle ultime due gare. Il pari contro la Juve ha dato ulteriore entusiasmo per continuare la striscia positiva e provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Dall’altra parta c’è una delle squadre più in forma delle ultime settimane reduce dalla vittoria in rimonta contro il Lecce al Marassi. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Żurkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Malinovskyi, Strootman, Frendrup, ; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Empoli-Genoa: orario e dove vederla

Empoli-Genoa gara delle ore 15 del sabato che proseguirà con la ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. Al Castellani sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.