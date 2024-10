Empoli Inter, si vola verso il tutto esaurito. Ecco gli ultimi settori disponibili per acquistare biglietti

Empoli Inter, si vola verso il tutto esaurito per la sfida tra gli azzurri e i Campioni d’Italia in carica. Ecco il comunicato dei toscani

IL COMUNICATO – Oltre 14500 spettatori previsti, esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore Centrale, per Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.