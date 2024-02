Empoli, Nicola: «Ogni partita deve essere un derby, la salvezza...»

Le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, in vista della sfida contro la Fiorentina. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Empoli.

PAROLE – «Sono a conoscenza che la partita è sentita dal punto di vista emotivo, sicuramente in questo ambiente a me interessa la partita di domani. Io sono concentrato sul nostro percorso, le partite sono tutte sentite vorrei che fosse così per tutti. La partita con la Salernitana è già passata, esiste solo l’oggi. Oggi sono consapevole che il lavoro e l’attenzione sono importanti per una partita così stimolante. Per me conta solo la Fiorentina».