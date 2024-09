Empoli, Rebecca Corsi SFIDA la Juve: «Hanno già un’IDENTITA’ precisa con Thiago Motta, ma non vediamo l’ORA. Possiamo metterli in DIFFICOLTA’»

Le parole di Rebecca Corsi, amministratrice delegata dell’Empoli, sulla sfida in programma contro la Juventus

Rebecca Corsi, ad dell’Empoli, ha parlato a Tuttosport della sfida in programma contro la Juventus.

INIZIO STAGIONE – «Un bell’inizio, ma è solo un inizio. Siamo consapevoli delle difficoltà della Serie A, di quanto il percorso sia ancora lunghissimo. Non possiamo e non dobbiamo fermarci, ma continuare a lavorare e pensare ad affrontare al meglio ogni singola gara. È stato un bell’avvio, deve servirci per compattarci, per creare un gruppo che sarà chiamato a compiere l’ennesima impresa».

EMOZIONI – «È sempre bello giocare contro la Juventus, una big del calcio italiano e internazionale. Ci sarà uno stadio tutto esaurito, una cornice di pubblico straordinaria per una gara che ci vogliamo giocare. Siamo consapevoli della forza dell’avversario, ma con le nostre armi proveremo a metterli in difficoltà».

LA JUVE DI THIAGO – «Ho visto una squadra forte, con un’identità già ben chiara e precisa, nonostante il poco tempo avuto dal tecnico. Sarà affascinante affrontarla e misurarsi con tanti grandi campioni».