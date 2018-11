Empoli-Udinese: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Empoli-Udinese, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo Spal–Cagliari di ieri sera, Empoli–Udinese è la seconda sfida salvezza di questa giornata di campionato. L’Empoli arriva alla gara di oggi con una novità importante sulla propria panchina, ovvero la presenza di mister Iachini che in settimana ha preso il posto di D’Anna. I toscani in classifica occupano attualmente il penultimo posto, mentre i friulani distano solamente 3 lunghezze in più. L’Udinese, infatti, dopo un’inizio di campionato grintoso, sembra essersi un po’ accomodata nelle ultime partite. E oggi, in caso di sconfitta, potrebbe anche finire in zona retrocessione.

Empoli-Udinese: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 15

Empoli-Udinese: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Empoli-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Krunic, Bennacer, Acquah; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Iachini

UDINESE (3-5-2): Musso; Wague, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Velazquez

Empoli-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.