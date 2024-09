Vasquez: «Empoli IMPORTANTE per la mia carriera. Quando mi chiamò il MILAN dissi...»

Le parole ai CANALI UFFICIALI dell’Empoli da parte del portiere Vasquez sul grande inizio di stagione azzurra in Serie A

Uno dei protagonisti in casa Empoli è sicuramente il portiere Vasquez. Ecco le dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

«Non mi aspettavo di fare questa carriera. E’ cominciato tutto da piccolo quando un mio compagno giocava a calcio, feci un provino e allora da lì cominciò tutto. Sono molto felice di essere qui e giocare in Italia. Quando il mio procuratore mi disse che c’era il Milan su di me ero molto contento, anche perché ho giocato il torneo di Viareggio nel 2017 e da lì in avanti venire in Italia era il mio unico obiettivo: cercando di imparare bene l’italiano. L’Empoli è una grande squadra che fa giocare molto i giovani: permette ad essi di mostrarsi nella maniera migliore per poi fare il salto di qualità nelle big europee. Lo staff e il tecnico mi stanno aiutando, e la priorità è quella di farsi trovare sempre pronto. D’Aversa è un tecnico molto diretto e si preoccupa molto per noi giovani: ti da una grande mano».