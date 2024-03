Endrick, meglio di lui solo Pelè e Ronaldo

Con il gol segnato ieri contro l’Inghilterra Endrick è il quarto marcatore più giovane della storia della nazionale del Brasile

Ieri sera Endrick ha deciso l’amichevole tra Brasile e Inghilterra a Wembley con la sua prima rete in verdeoro. A 17 anni e 246 giorni è diventato il marcatore più giovane a segnare nello stadio londinese e il terzo della storia della sua nazionale.

Il gol più precoce spetta a Pelé: O Rey ha infatti segnato con la maglia del Brasile a 16 anni e 257 giorni. Dopo di lui c’è il Fenomeno Ronaldo, che trovò la sua prima rete in nazionale all’età di 17 anni e 228 giorni. Non riesce quindi il sorpasso all’ex Inter, più giovane di 18 giorni, ma arriva il gradino più basso del podio, scalzando Edu – campione del mondo nel 1970 – e a segno all’età di 17 anni e 306 giorni.