Eriksen: «Penso di poter tornare al top. Mondiale? Ci spero»

Christian Eriksen si presenta ai tifosi del Brentford. Le parole in conferenza stampa.

SUL RITORNO IN CAMPO – «Spero che mi trattino come tutti gli altri, mi è stato dato il via libera (dai medici ndr). Le persone non devono preoccuparsi per me come persona o come giocatore. I contrasti? Non li faccio, quindi non importa. Se ci fossero state delle preoccupazioni, non sarei tornato a giocare. Mi sento pronto al 100% per tornare».

SUL MONDIALE IN QATAR – «Una delle prime cose che ho detto al mio cardiologo è stata che il mio obiettivo è essere in forma per il Mondiale, se tutto va bene. Mancano ancora molti mesi, una lunga attesa. Farò tutto quello che posso».

SUGLI OBIETTIVI PERSONALI – «Se posso tornare al top come quando ero al Tottenham? Facile, penso di sì».

