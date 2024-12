Esonero Zanetti, la panchina del Verona traballa: c’è già il nome del sostituto! Le ultime

Esonero Zanetti, la sua panchina dell’Hellas Verona adesso è a rischio: ci sarebbe già il nome del suo sostituto! Le ultimissime

Paolo Zanetti verso l’esonero dalla panchina dell‘Hellas Verona? Adesso la sua panchina traballa ed è sempre più a rischio. Questo colpa anche della rovinosa sconfitta interna contro l’Empoli. Una sconfitta netta nello scontro salvezza delle 15, terminato 1-4. Adesso la sua posizione è sempre più complicata.

I numeri, di certo, non sono dalla sua parte: al Verona ha raccolto fino ad ora 4 sconfitte consecutive, 7 nelle ultime 8 partite giocate. Peggior difesa nei 5 campionati europei e adesso l’esonero sembra l’unica via possibile. Secondo Sky Sport, la soluzione potrebbe essere già pronta e porterebbe al ritorno di Bocchetti, ancora sotto contratto e che ha già salvato il Verona in passato.