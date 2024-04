Espulsione Krstovic, l’audio del Var: «Non c’è violenza. Come rosso?»

L’espulsione di Krstovic in Milan-Lecce è stata fatta rivedere a Open Var con l’audio della sala a Lissone, ecco le parole degli arbitri

ARBITRO – «Fallo per la difesa».

SALA VAR – «Com’è questo fallo? Giallo, gli fa giallo. Piede alto sulla spalla, vediamolo dall’alto. È brutto però prova a prendere il pallone, secondo me non c’è violenza. Rosso. Come rosso? Ha fatto rosso! Ah, allora va bene dai. Non avevo visto il colore del cartellino, poi non parla… Confermiamo assolutamente, certo. Check completato e rosso confermato».