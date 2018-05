Età media Milan, la formazione contro il Bologna è stata la più giovane della 35ª di Serie A e ha confermato un trend importante per i rossoneri

Il Milan è la squadra mediamente più giovane della Serie A. Lo aveva già mostrato a agosto, lo ha confermato nell’ultimo turno di campionato. L’undici titolare del Milan a Bologna aveva un’età media di 23 anni e 137 giorni; la seconda squadra più giovane nella 35ª di A è stata la Fiorentina, che col Napoli ha schierato una formazione con un’età media di 25 anni e 18 giorni. Il Diavolo è giovanissimo e ha fatto un balzo significativo rispetto agli anni scorsi, basti pensare che un tempo era la squadra più anziana del campionato.

Il Milan ha anche il record della formazione più giovane di tutta la Serie A: prima giornata a Crotone, carta di identità da 23 anni e 159 giorni. Vale la pena sottolineare che quella col Bologna è stata la quarta formazione più giovane dell’intero campionato. Il primato è in Crotone-Milan, poi viene l’Udinese contro il Napoli e infine sul podio la Fiorentina contro la Lazio poche settimane fa. Il Milan riparte dai giovani e dall’undici col Bologna, anche se in realtà il titolare non è Zapata, bensì Romagnoli, quindi con la linea ancor più verde.