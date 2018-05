Il Milan vuole recuperare Romagnoli, lo stesso difensore fa di tutto per essere in campo in finale di Coppa Italia con la Juventus

Da quando Alessio Romagnoli non gioca più, non è più domenica per il Milan. Senza il difensore romano, i rossoneri hanno pareggiato con Sassuolo, Napoli e Torino, hanno perso col Benevento e vinto a fatica col Bologna. Adesso arriva il Verona in casa e lui non ci sarà, perché il recupero è fissato per mercoledì 9 maggio, data importantissima per il Milan. In quel giorno si giocherà la finale di Coppa Italia e il Milan se la vedrà contro la temibilissima Juventus, un difensore come Romagnoli non può di certo mancare in finale di Tim Cup.

L’ex doriano ha riportato una lesione muscolare nel pari interno col Sassuolo, è uscito dopo pochi minuti e non è più rientrato. Potrebbe farlo proprio nella sua Roma, dove ha segnato il rigore decisivo per portare il Milan in finale di Coppa Italia. La volontà di Romagnoli è di essere in campo per provare a vincere il suo secondo trofeo in carriera, dopo la Supercoppa Italiana ottenuta l’anno scorso contro la Juventus a Doha. Il recupero è cominciato, la speranza del Milan è di averlo titolare e, per ora, le probabilità di vederlo in campo sono alte.