Gattuso tuona dopo Bologna-Milan: «Tensione a Milanello, non era facile»

Le parole di Gattuso al termine di Bologna-Milan che rilancia le ambizioni rossonere in ottica Europa League: lo sfogo del tecnico rossonero a fine gara

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria ritrovata dai rossoneri in trasferta contro il Bologna: «Non era facile vincere questa partita, sopratutto per la tensione che c’era all’interno di Milanello. Bisogna riflettere e cercare di capire come mai non riusciamo a chiudere le partite. Quando vinci sei alto, bello e con gli occhi azzurri, quando perdi diventi brutto come Gargamella. Bisogna ripartire dalla qualità dei giocatori, ma anche io posso commettere degli errori di inesperienza. Questa squadra ha giocato tantissimo e qualche giocatore non è al massimo come preparazione atletica. Ma in questo momento non mi interessa cosa pensa un singolo giocatore. Ma bisogna avere le responsabilità di provare a fare quello che si fa in allenamento».

Aggiunge Gattuso ai microfoni di Premium Sport: «A Milanello non abbiamo trascorso momenti belli, venivamo da una settimana complicata e una brutta sconfitta contro il Benevento. Bisogna continuare a creare occasioni da gol, arriverà il momento in cui sapremo concretizzarle al meglio. Sesto posto? Adesso pensiamo alla sfida col Verona. Col Benevento abbiamo visto cosa siamo stati capaci di fare. Non dobbiamo perdere punti per strada. Ora c’è il Verona, poi la finale di Coppa e poi l’Atalanta».