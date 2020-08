Il Siviglia ha chiesto ufficialmente alla UEFA di poter mettere in vendita un numero limitato di biglietti per la finale di EL

Il Siviglia ha chiesto alla UEFA di poter mettere in vendita un numero limitato di biglietti per la finale di Europa League contro l’Inter.

Il club andaluso, tuttavia, ha ricevuto un no come risposta sia della Uefa che delle autorità tedesche causa situazione coronavirus non sotto controllo.