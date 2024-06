Europei, il DOPPIO RECORD negativo del Girone C: Inghilterra e compagnia DELUDONO le aspettative

Il Gruppo C composto da Inghilterra, Serbia, Slovenia e Danimarca è stato senza dubbio il più noioso dell’intero girone

Sicuramente il Girone C di Euro 2024 non passerà la storia come uno dei più divertenti di sempre. Nella giornata di ieri c’è stato addirittura un doppio record negativo nel raggruppamento di Inghilterra, Serbia, Danimarca e Slovenia.

In primis, questo è stato a pari merito con il Gruppo C di Euro 2016 il raggruppamento con meno gol segnati in totale, appena 7 in tutte le partite. Inoltre, per la prima volta, entrambe le partite dello stesso girone giocate in contemporanea sono finite 0-0.